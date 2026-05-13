Piacenza, rintracciata la donna che era scomparsa con i figli: stanno tutti bene

È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. "Tutti e tre (Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, ndr) sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita - si legge nel comunicato della procura -. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile".