Piacenza, trovato feto nel cestino di un bagno dell'ospedale

Saranno fatte analisi su tracce di sangue nell'area dell'ospedale: non si tratta di una vera e propria scia, ma di macchie, anche all'esterno del bagno, che sono state notate successivamente e quindi collegate al ritrovamento. Le tracce potrebbero comunque essere utili per indicare un percorso e poi in seguito dare informazioni sull'identità della persona che ha perso sangue.