Parma, trovato un feto su un marciapiede nel quartiere Crocetta: quasi sicuramente non umano

Su un marciapiede a Parma sono stati trovati alcuni resti che potrebbero essere riconducibili ad un feto nei primissimi stadi di crescita. Si tratterebbe di resti animali e non umani. Ad allertare le autorità è stata una donna, che stava portando a spasso il cane nei pressi di un piccolo parco nel quartiere Crocetta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi necessari. L'area è stata transennata, mentre l'autorità giudiziaria ha avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto.