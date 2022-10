Pfizer sotto indagine in Italia: i sospetti su 1,2 miliardi di profitti nascosti al fisco

Il colosso farmaceutico Pfizer nel mirino delle autorità italiane.

La Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha avviato una verifica fiscale che è ancora in corso e il cui esito non è definito. Indiscrezioni riportate dall'agenzia Bloomberg dicono che Pfizer avrebbe trasferito 1,2 miliardi di euro di profitti a divisioni in altri Paesi per evitare di pagare le tasse sugli utili.