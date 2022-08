Covid, Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech per i vaccini a mRna

Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech in merito ai vaccini anti-Covid.

Secondo la multinazionale farmaceutica americana, la tecnologia usata nelle fiale Pfizer-BioNTech viola i suoi brevetti depositati fra 2010 e il 2016. "Facciamo causa per proteggere la nostra piattaforma tecnologica innovativa mRna, in cui abbiamo investito miliardi", afferma in un comunicato.