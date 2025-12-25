Petardi lanciati contro il presepe: paura davanti alla chiesa di Sezze (Latina)

La notte più attesa dell'anno è stata spezzata da un boato improvviso. A Sezze Scalo, in provincia di Latina, pochi minuti prima dell'inizio della messa di mezzanotte della Vigilia, un'esplosione ha colpito il presepe allestito sotto il portico della chiesa di San Carlo da Sezze, trasformando un momento di raccoglimento in attimi di paura e incredulità. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone arrivate sul posto a bordo di un'auto avrebbero lanciato petardi contro il presepe. La deflagrazione è stata violenta al punto da far tremare l'edificio sacro ed è stata avvertita anche dai residenti che si trovavano a diverse centinaia di metri di distanza.