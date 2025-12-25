Petardi lanciati contro il presepe: paura davanti alla chiesa di Sezze (Latina)

Un'esplosione poco prima della messa di mezzanotte danneggia il presepe della parrocchia di San Carlo
Il presepe vivente di Greccio © Ufficio stampa
La notte più attesa dell'anno è stata spezzata da un boato improvviso. A Sezze Scalo, in provincia di Latina, pochi minuti prima dell'inizio della messa di mezzanotte della Vigilia, un'esplosione ha colpito il presepe allestito sotto il portico della chiesa di San Carlo da Sezze, trasformando un momento di raccoglimento in attimi di paura e incredulità. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone arrivate sul posto a bordo di un'auto avrebbero lanciato petardi contro il presepe. La deflagrazione è stata violenta al punto da far tremare l'edificio sacro ed è stata avvertita anche dai residenti che si trovavano a diverse centinaia di metri di distanza.
All'interno della chiesa, in quel momento, si trovava il parroco e vicario foraneo di Sezze, don Gianmarco Falcone, impegnato nei preparativi per la celebrazione natalizia. Fortunatamente non si registrano feriti. Subito dopo l'accaduto è stato allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’atto vandalico. Nonostante i danni, la struttura del presepe è stata ripristinata per quanto possibile, consentendo comunque lo svolgimento della funzione religiosa.
Il presepe colpito non era un semplice addobbo, ma il frutto del lavoro di alcune famiglie della comunità parrocchiale, in particolare dei genitori dei ragazzi della catechesi. "Ci dispiace molto che proprio nella notte santa di Natale sia stato compiuto un gesto di disprezzo verso il presepe, che è simbolo di pace. Ci auguriamo che la luce del Natale possa raggiungere anche il cuore di queste persone" ha dichiarato don Gianmarco Falcone.
Quanto accaduto a Sezze Scalo non è un caso isolato. Nei giorni precedenti, nel territorio di Latina, si sono registrati altri atti vandalici contro presepi e simboli natalizi, come il furto delle statue in un presepe allestito a Borgo Santa Maria grazie al contributo delle famiglie del quartiere.