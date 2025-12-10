Lecce, ricercato si mimetizza in un presepe: scoperto

Come si legge su LeccePrima, il vicecomandante della polizia locale Marco Miccoli e i colleghi agenti Davide Rizzo e Vincenzo Guido "lo hanno raggiunto e fatto salire in auto, portandolo nella sede del comando per opportuni accertamenti e poi presso la sede del commissariato di polizia di Stato a Nardò", dove è stato identificato. Si è quindi scoperto che nei confronti del 38enne "era stato emanato un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna, per espiare 9 mesi e 15 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. È stato pertanto arrestato e condotto presso il carcere di Lecce".