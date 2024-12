Napoli, turista urina in chiesa e viene scoperto dal prete: arrivano i carabinieri

"E' simbolico di un turismo troppo spesso incontrollato ed ingovernato, - conclude Borrelli - dove i visitatori più che storia e cultura imparano malcostumi ed inciviltà. Certo qui vengono tantissimi visitatori ben educati e rispettosi ma la catasta di cartacce unte, lattine e bottiglie che lastricano le strade del centro storico unita alla troppo frequente mancanza di rispetto per i simboli storici, artistici e anche religiosi, come in questo caso, raccontano di un degrado che diventa via via sempre più eclatante e umiliante. Il caos in cui versa la città spinge molti turisti, quelli già intrinsecamente incivili, a comportarsi come barbari. Servono programmi e misure più precise per i flussi turistici e soprattutto devono essere i napoletani a dare il buon esempio".