Carnago (Varese), vandalizzano il presepe e mettono una bottiglia di gin nella mangiatoia | Poi si vantano sui social

A spiegare il perché dell'appellativo "ignoranti" è stata poi la sindaca Barbara Carabelli: "Ignoranti, nel senso che davvero ignorano le regole del vivere civile, del rispetto per tutta una comunità. L'atto vandalico mortifica il lavoro di tanti volontari che hanno dedicato tempo e fatica per realizzare qualcosa per tutta la collettività. Un gesto di cui poi si sono vantati sui social come se fossero chissà chi mentre hanno semplicemente fornito un elemento utilissimo alla loro identificazione". E poi: "Invito chiunque riconosca qualcuno dall'immagine che abbiamo condiviso sui nostri canali a rivolgersi al comando di polizia locale per fornire informazioni utili a identificare gli autori dell'accaduto. Invito tutta la comunità a farsi scudo davanti a fatti simili". E infine: "Io voglio sperare nei genitori".