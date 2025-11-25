Profanata una chiesa a Ostia: feci trovate anche sull'altare | Indetta una messa di riparazione

La chiesa di San Nicola di Bari a Ostia è stata profanata. Lo fa sapere il Vicariato di Roma, parlando di un "gravissimo e inqualificabile atto sacrilego avvenuto nel pomeriggio di martedì 25 novembre, all'interno dell'edificio sacro. Ignoti vandali si sono introdotti nella chiesa compiendo un gesto di profonda profanazione: escrementi umani sono stati rinvenuti in diversi punti dell'edificio, incluso l'altare, luogo riservato al Sacrificio Eucaristico". La diocesi ha indetto una messa di riparazione.