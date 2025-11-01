Alessandria, profanata una chiesa: bruciato un testo sacro e lasciata immondizia nella navata

"Non è solo vandalismo: è un attacco alla nostra identità e alla nostra storia. Mi auguro che si tratti dell’azione di delinquenti comuni e non di odio verso la religione cristiana. In ogni caso, serve una risposta chiara dallo Stato", ha aggiunto Riboldi. "Da laico, credo che la Chiesa sia un presidio di civiltà, memoria e valori condivisi. Difendere i simboli della nostra tradizione è un dovere civico, non confessionale", ha sottolineato. "Ringrazio il Centro culturale islamico di Casale per la solidarietà espressa: un segnale importante di civiltà e unità tra comunità diverse", ha concluso.