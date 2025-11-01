Alessandria, profanata una chiesa: bruciato un testo sacro e lasciata immondizia nella navata

È accaduto nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine, nel quartiere Oltreponte di Casale Monferrato
Nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine, nel quartiere Oltreponte di Casale Monferrato (Alessandria), sono stati bruciati un testo sacro e alcuni giornali. Dell'immondizia, inoltre, è stata lasciata al centro della navata della chiesa. È quanto scoperto nel pomeriggio del 31 ottobre dal parroco, don Renato Dalla Costa. Condanna del gesto e solidarietà alla comunità cristiana sono stati espressi dal Centro culturale islamico della cittadina nell'Alessandrino.
"Un gesto che ferisce l'intera comunità al di là delle appartenenze. Le immagini della chiesa di Oltreponte a Casale Monferrato sono inaccettabili. Colpiscono la coscienza di tutti", ha commentato in una nota Federico Riboldi, vicesegretario regionale di Fratelli d'Italia Piemonte, che ha pubblicato la foto della profanazione.
"Non è solo vandalismo: è un attacco alla nostra identità e alla nostra storia. Mi auguro che si tratti dell’azione di delinquenti comuni e non di odio verso la religione cristiana. In ogni caso, serve una risposta chiara dallo Stato", ha aggiunto Riboldi. "Da laico, credo che la Chiesa sia un presidio di civiltà, memoria e valori condivisi. Difendere i simboli della nostra tradizione è un dovere civico, non confessionale", ha sottolineato. "Ringrazio il Centro culturale islamico di Casale per la solidarietà espressa: un segnale importante di civiltà e unità tra comunità diverse", ha concluso.