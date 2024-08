Peste suina, individuato l' "allevamento zero": l'epidemia avanza in Lombardia | Coldiretti: "A rischio settore da 20 miliardi"

Nell'allevamento di Vernate sarebbero pressoché assenti le misure di biosicurezza. "Il medesimo allevatore ha prestato opera anche in altri allevamenti, e il veterinario aziendale, nell’inconsapevolezza, si è mosso sul territorio. Questo ha generato almeno 8 focolai ed è stato l’innesco dell’epidemia sul territorio regionale", spiega il direttore generale welfare di Regione Lombardia. Dai dati riportati da Il Giorno, al 29 agosto, risultano in Lombardia 17 focolai, tra Pavia, Lodi e Milano, per un totale di 58.656 capi coinvolti. “Gli ultimi focolai – prosegue Chiari – non trovano giustificazione nei movimenti legati ai primi, per cui, rispetto a 3 settimane fa, siamo in una situazione che non è così delineata. Per questo servono misure forti per mitigare qualunque fonte di diffusione del virus”.