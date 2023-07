Pescara, 30 scout intossicati durante un campo estivo sulla Maiella

L'intervento del Soccorso alpino

A dare l'allarme è stato uno dei ragazzi: con il telefono cellulare si è spostato in una zona della montagna dove c'era campo e ha contattato il 118. A quel punto si è attivato immediatamente il protocollo dei soccorsi in montagna ed è stato allertato il Soccorso alpino abruzzese. "Erano stati allertati anche gli elicotteri ma fortunatamente i ragazzi sono stati trasportati in ambulanza. Non sono apparsi, sin da subito, in condizioni gravi", racconta uno dei soccorritori. "Quello che conta - aggiunge - è che i ragazzi stanno bene e che la disavventura fortunatamente si può raccontare".