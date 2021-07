Incendi nella notte attorno a Palermo, salvati 50 scout: stanno bene

Afp

Stanno bene i 50 scout salvati dalle fiamme grazie al tempestivo intervento di vigili del fuoco e forestali mentre erano in sosta nell'area attrezzata del lago di Piana degli Albanesi. Nessuno di loro ha dovuto ricorrere a cure mediche e rientreranno oggi alla base. I soccorsi sono stati impegnati per tutta la notte, per gli incendi divampati sui monti attorno a Palermo. I roghi hanno lambito anche alcune abitazioni. In tutto sono state evacuate 100 persone.