Pescara, rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale: investita una parente

Quattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una successiva aggressione presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ieri pomeriggio una donna di 32 anni ha travolto, più volte con la propria auto, una parente che si era recata nel presidio ospedaliero per un ricovero. Gli inquirenti stanno procedendo con i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e definire le responsabilità dei coinvolti. I fermati restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli interrogatori di rito.