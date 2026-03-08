Feriti quattro vigilantes

Pescara, rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale: investita una parente

Una 31enne ha travolto la zia tre volte, poi è scoppiato l’inferno tra parenti: sfondato il parabrezza dell’auto

08 Mar 2026 - 14:01
Quattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una successiva aggressione presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ieri pomeriggio una donna di 32 anni ha travolto, più volte con la propria auto, una parente che si era recata nel presidio ospedaliero per un ricovero. Gli inquirenti stanno procedendo con i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e definire le responsabilità dei coinvolti. I fermati restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli interrogatori di rito.

Come riporta Il Centro l’intero ospedale di Pescara è rimasto ostaggio di quella guerriglia familiare che ha seminato l’inferno: ambulanza bloccate all’esterno che non riuscivano a rientrare e centinaia di pazienti attaccati alle finestre dei reparti per capire cosa stesse accadendo. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero alla base vecchi dissapori familiari, rancori che si trascinano da anni e un conto rimasto in sospeso. 

