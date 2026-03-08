Chico Forti resta in carcere, la Cassazione: "Mancato ravvedimento e risarcimento"

I giudici della Corte di Cassazione non avrebbero rivisto in Forti il beneficio del lavoro diurno fuori dalle mura del penitenziario di Montorio, di cui l'uomo sta attualmente godendo sulla base dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Inoltre, secondo gli ermellini, Chico Forti non avrebbe mai risarcito il fratello della vittima, Bradley Pike, pur disponendo di una somma di denaro che gli avrebbe consentito di farlo. A questo proposito è, però, opportuno segnalare che lo stesso Bradley avrebbe reso pubblica la convinzione dell'estraneità ai fatti dell'ex imprenditore trentino.