Chico Forti resta in carcere a Verona: respinta la richiesta di libertà condizionale

Lo zio: "Dopo 27 anni ci speravamo"
Chico Forti resta in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il 66enne trentino, attualmente in carcere a Verona dopo l'estradizione dagli Stati Uniti dove è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike.
"Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo". Così Gianni Forti, zio di Chico, ha commentato la decisione. Forti è detenuto nell'istituto di Montorio da sedici mesi e, secondo lo zio, "ha avuto una condotta irreprensibile. Secondo la legge italiana avrebbe diritto alla libertà condizionale".
Commenti (0)