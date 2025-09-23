Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Ora valuta il ricorso in Cassazione

Chico Forti resta in carcere a Verona: respinta la richiesta di libertà condizionale

Lo zio: "Dopo 27 anni ci speravamo"

23 Set 2025 - 14:55
© Twitter

© Twitter

Chico Forti resta in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il 66enne trentino, attualmente in carcere a Verona dopo l'estradizione dagli Stati Uniti dove è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike.

Leggi anche

Chico Forti, il fratello di Dale Pike: "Lui è innocente, sono felice che abbia rivisto la madre"

Lo zio: "Dopo 27 anni ci speravamo"

 "Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo". Così Gianni Forti, zio di Chico, ha commentato la decisione. Forti è detenuto nell'istituto di Montorio da sedici mesi e, secondo lo zio, "ha avuto una condotta irreprensibile. Secondo la legge italiana avrebbe diritto alla libertà condizionale".

Ti potrebbe interessare

chico forti

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema