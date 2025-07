Incendio nella Pineta Dannunziana a Pescara, il sindaco: "Per un attimo ho rivissuto l'incubo del 2021"

Un incendio alle 3 di notte ha interessato la Pineta Dannunziana di Pescara: per alcune ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo scoppiato per cause in corso di accertamento. Le fiamme alla fine sono state domate. "I vigili del fuoco, operativi con tre grandi autobotti, hanno circoscritto rapidamente le fiamme e poi le hanno domate in breve tempo, evitando che si espandessero", ha scritto il sindaco Carlo Masci sulle sue pagine social. "Per un attimo - ha aggiunto - ho rivissuto l'incubo del 1° agosto 2021, quando l'incendio ha devastato una parte consistente della nostra pineta".