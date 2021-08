Vasti incendi in Abruzzo dove un rogo è scoppiato nella zona sud di Pescara. A fuoco anche la Pineta Dannunziana. Turisti in fuga dalle spiagge così come dalla pineta Vallevò, sulla Costa dei Trabocchi

Le parole del sindaco - "Abbiamo dovuto evacuare diverse abitazioni e anche stabilimenti balneari a causa del fumo e dei lapilli. Stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibili. Il principale avversario è il vento caldo. Con l'elicottero dei vigili del fuoco si sta cercando di limitare i danni", ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci.

Anche una bimba in ospedale - Sono cinque al momento le persone trasportate in ospedale. Tra queste una bambina e due suore che risiedono in una struttura che si trova nell'area interessata dal rogo. Avrebbero tutte riportato un'intossicazione dopo aver inalato fumo, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. E' intanto in corso il trasferimento di una quarantina di persone evacuate nel palafiere del porto turistico.

Evacuata una casa di risposo - Oltre a diverse abitazioni è stata evacuata una casa di riposo, in via Paolo De Cecco. Per curare gli intossicati lievi è stato aperto al porto turistico un posto di soccorso gestito dal 118. Sono una quarantina al momento le persone che sono state portate o invitate a recarsi nel posto di primo soccorso al Marina di Pescara.