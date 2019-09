Pescara, Brumotti aggredito assieme alla troupe nel quartiere dello spaccio: operatore finisce in ospedale

Durante un'operazione di polizia nel quartiere "Ferro di Cavallo", il più caldo di Pescara, Vittorio Brumotti è intervenuto per documentare il blitz e il livello di degrado in cui versa la zona da decenni. La situazione tuttavia precipita in fretta e dopo le prime minacce, un operatore della troupe viene inseguito da due uomini e una donna mentre fugge dalla zona per dirigersi verso via Tavo. Raggiunto e scagliato a terra, viene preso a calci e pugni finché non è lo stesso Brumotti a intervenire. L'operatore è finito al pronto soccorso, in codice verde, mentre l'intervento degli agenti ha portato all'arresto di una donna.