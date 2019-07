Quando Vittorio Brumotti ha acceso i riflettori sullo spaccio di droga a Torino

Lo spaccio di droga a Torino è stato documentato anche da "Striscia la Notizia". Vittorio Brumotti - l'inviato che oltre a punire gli automobilisti furbetti si occupa di mettere in luce anche questo grave problema - ha realizzato un servizio dove, in sella all'immancabile bicicletta, ha ripreso alcuni pusher che cercano di vendere sostanze stupefacenti ai passanti. Lui compreso.



Non sono mancati momenti di tensione mentre Brumotti effettuava prodezze e trucchi con la sua bici per contrastare l'omertà e il silenzio che affiancano vendita della droga nelle zone meno frequentate della città, basti pensare che a Milano è stato minacciato: l'eventualità però non ferma l'inviato, che continua il suo "tour" da Porta Palazzo ai parchetti per bambini, pieni di siringhe.