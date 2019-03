Bologna, Brumotti insegue e fa arrestare uno spacciatore di cocaina: "Droga? Questo lo dici tu"

Continua il tour di “Striscia la Notizia” nelle piazze dello spaccio italiane. Questa volta è il turno di Bologna, dopo le numerose segnalazioni ricevute dal programma. L’inviato e rider Brumotti incontra uno spacciatore in un bar tabacchi e lo insegue: dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, però, l’uomo viene rilasciato: “Dicono che si è mangiato la cocaina” spiega Brumotti. Che a quel punto torna a cercarlo: prima la fuga, poi il nuovo arresto.



Ma poco prima l’uomo riesce a liberarsi delle pasticche di cocaina che aveva in mano quando ha incontrato l’inviato della trasmissione. “Game over” per lui, che mentre viene portato via dalla volante si rivolge direttamente al rider: “Droga? Questo lo dici tu”.