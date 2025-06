Pesaro, "Lei ha un tumore": dopo la terribile diagnosi scopre che il referto era di un'altra persona

Venerdì mattina, a Pesaro, un 43enne che è andato a ritirare delle analisi in ospedale ha trascorso una mezz'ora da incubo. All'uomo, che il mese scorso ha avuto un'infezione ai polmoni che ha richiesto una serie di accertamenti, l'addetta alla distribuzione dei referti ha detto di fermarsi perché la diagnosi era, purtroppo, terribile. "Lei ha un tumore avanzato al polmone", si è sentito dire il 43enne, che ha subito avvertito la sua famiglia. Tuttavia, dopo il forte shock, l'uomo ha controllato il referto e si è reso conto che c'erano delle incongruenze per poi scoprire che le analisi non erano le sue. Lo riporta il Resto del Carlino.