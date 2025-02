Roma, biopsie scambiate per errore: rimossa la mandibola a un uomo sano

Inoltre, continua, "i medici mi dicono che forse la chemio non è più così necessaria". Insospettito, il 35enne porta i vetrini in un laboratorio dell'Università Cattolica di Roma. "Il 25 ottobre il responso: il Dna non è il mio. Non ho più la mandibola. Ma non ho il tumore. Qualcun altro invece sta male. Molto male. Ancora adesso non so descrivere il mio stato d'animo. Sono vivo, sono sano, non ho alcuna malattia mortale, ma ho sofferto moltissimo", conclude.