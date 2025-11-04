Pesaro, a tre anni cadde al parco giochi: risarcito dopo venti anni

La Corte di Appello di Ancona, alla luce delle novità, ha stabilito che metà delle colpe sono del Comune per le "anomali" e metà della madre che avrebbe dovuto vigilare meglio. Il risarcimento che l'ente deve al ragazzo, una somma simbolica, è 6.014,50 euro e 720,80 euro alla madre, più rivalutazione e interessi. I giudici hanno sottolineato che "il Comune aveva il dovere di assicurare la corretta posa in opera e la manutenzione dei giochi pubblici, perché un'altalena o una scaletta non si limitano a 'stare lì': vanno controllate, livellate e rese sicure nel tempo.