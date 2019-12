Pesaro, arrestata nonna-stalker che terrorizzava il condominio | Il pm: "E' malvagia", i vicini: "Incubo finito"

"E' malvagia e non mostra segni di pentimento", queste le parole del pm che hanno convinto il gip a firmare gli arresti domiciliari per una 77enne di Ginestreto (Pesaro), meglio conosciuta come nonna-stalker. La 77enne, invalida, da marzo 2017 a ottobre 2019, ha perseguitato due vicine di casa, madre e figlia. Oltre a minacciarle di morte, anche in presenza di testimoni, l'anziana gettava olio sulle scale e lanciava dal balcone in cortile spazzatura e mozziconi di sigaretta accesi che hanno incendiato un capanno, atti ritenuti degni di "stalking condomiale". "Incubo finito", il commento delle condomine prese di mira.