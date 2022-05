Perugia, ragazze bloccano e picchiano una coetanea | Gli amici si preoccupano di riprendere l'aggressione

Al centro del regolamento di conti alcune

parole poco gentili

le altre ragazze

è finita a terra

ha deciso di averne abbastanza

che la vittima avrebbe detto nei confronti della coetanea. Il passaggio dalle parole ai "fatti" è stato quindi molto rapido:presenti avrebbero iniziato a tirarle i capelli e darle schiaffi in faccia. Lei ha provato a resistere ma, prima di ricevere alcuni calci da un ragazzo.Solo a questo punto un altro giovanee ha urlato di smettere mentre gli altri continuavano a riprendere con i telefonini. Le si è avvicinato aiutandola a rialzarsi e l'ha accompagnata in ospedale dove è stata ricoverata in pediatria con diverse contusioni e una sospetta frattura.

Le indagini sono partite proprio dal ricovero al "Santa Maria della Misericordia" e,

cercando sui social

Procura dei Minorenni

, gli investigatori hanno scoperto altri video nei quali la ragazza è stata vittima di bullismo: in uno di questi la si vede nel bagno di un locale mentre riceve un pugno in pieno volto, sbatte la testa e cade.Lasi è già attivata per identificare i ragazzi coinvolti, presumibilmente minorenni: sia quelli che l'hanno aggredita che quelli che hanno assistito, incitando alla violenza senza intervenire per soccorrerla.