Rimini, 15enne accoltella il compagno di scuola che lo bullizzava

Una lite tra due studenti quindicenni sfocia in accoltellamento: è accaduto in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini. Uno dei due ragazzi è stato trasportato in pronto soccorso, ma non sarebbe grave. L'altro, in classe, ha raccontato la sua versione dei fatti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che sono intervenuti, chiamati dai professori: il ragazzino avrebbe agito, esasperato dalle vessazioni del compagno che lo bullizzava da tempo.