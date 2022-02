Perugia, morto di Covid il biologo no vax Franco Trinca

Il biologo Franco Trinca è morto di Covid all'ospedale di Città di Castello (Perugia). Tra i coordinatori del Movimento "Uniti per la libera scelta" composto da varie associazioni no vax, Trinca, 70 anni, aveva scelto di non vaccinarsi e lo dichiarava apertamente. Era ricoverato da circa due settimane con una polmonite bilaterale.