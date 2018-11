Perugia, in vendita la villetta del delitto di Meredith Kercher ma nessuno la compra

E' stata messa in vendita a 295mila euro, dopo una ristrutturazione completa, la villetta di via della Pergola a Perugia. Nota sulle pagine della cronaca nera dopo l’omicidio di Meredith Kercher e dopo aver cambiato già un proprietario, oggi torna nella lista degli annunci immobiliari.



Tutto al suo interno è stato rinnovato, dagli arredi ai pavimenti, tranne l’ingresso, quello in cui erano stati fotografati Amanda Knox e Raffaele Sollecito poco dopo l’omicidio della giovane. “L’hanno vista in dieci negli ultimi mesi ma nessuno ha manifestato un interesse reale”, ha spiegato la responsabile dell’agenzia immobiliare a "Pomeriggio Cinque". “Io spiego a tutti il passato di questa abitazione e in molti cambiano idea”, conclude al telefono l’agente.