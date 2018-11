Amanda Knox si sposa, la proposta di matrimonio (senza anello) viene dallo spazio

Amanda Knox , la 31enne statunitense prima condannata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, uccisa a Perugia nel 2007, presto sposerà il fidanzato Christopher Robinson. La proposta di matrimonio è stata condivisa in Rete con un video pubblicato su YouTube, dove si vede il fidanzato che si inginocchia davanti a lei e le dice: "Non ho un anello, ma un grosso sasso. Vuoi sposarmi?". Dopo il sì, un lungo e intenso bacio.

Davvero originale la proposta di matrimonio messa a punto dal fidanzato di Amanda Knox, che le ha fatto trovare nel giardino di casa un misterioso meteorite caduto dallo spazio sulle note della colonna sonora di E.T. l'extra-terrestre.



All'interno un messaggio speciale per Amanda: "Nessun'altra unione ha prodotto tanto calore cerebrale-empatico quanto quella di Amanda Marie Knox e Christopher Gerald Robinson. Hanno perseguito diversi progetti di grande ambizione, anche mentre si inseguivano l'un l'altro. L'amore è cresciuto in modo esponenziale dal loro primo incontro".



E alla fine arriva la fatidica domanda, con Christopher che pronuncia la fatidica domanda: "Vuoi sposarmi?". Amanda, visibilmente emozionata, risponde: "Sì". Niente anello, dunque, ma, come chiarito dal fidanzato, solo perché la Knox non ne porta.