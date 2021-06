Perugia, aveva lasciato il sacerdozio per amore: ora si sposa

L'ex vicario di una parrocchia di Città di Castello (Perugia) , David Tacchini , che qualche settimana fa ha lasciato il sacerdozio, si sposa. La pubblicazione affissa nell'albo pretorio comunale risale al 28 maggio. Non ci sono ancora dettagli circa la data della cerimonia, che potrà aver luogo entro sei mesi dall'avvenuta pubblicazione.

Tacchini, 40 anni, era stato ordinato sacerdote il 7 giugno 2014 e circa un anno fa aveva sospeso il sacerdozio. Una decisione diventata definitiva il 12 maggio 2021 con la dispensa papale comunicata dal vescovo. La sua scelta sarebbe maturata proprio per il sentimento che lo legava e lo lega ancora a una donna. Insieme a Tacchini, ha ottenuto la dispensa papale anche il sacerdote della stessa parrocchia Samuele Biondini.



Nei giorni scorsi, i due ex religiosi - che hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ai media - hanno diffuso un comunicato congiunto. "Ringraziamo tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto nei nostri confronti - hanno scritto - e tutte le persone con cui abbiamo camminato e continueremo a camminare nell'Amore di Gesù. Smentiamo la notizia diffusa che stiamo per diventare padri".



La futura sposa di Tacchini è una 39enne di Città di Castello. Ed è proprio per lei che Tacchini avrebbe deciso di lasciare il sacerdozio.