Permesso premio al killer per il suo compleanno, Bonafede invia ispettori

Per l'omicidio del vigilante, il giovane è stato condannato a 16 anni e mezzo. La decisione di concedergli il permesso premio ha scatenato la rabbia della figlia della vittima, che ha definito "vergognoso" quanto accaduto, ma anche la dura presa di posizione dei Sindacati della Polizia Penitenziaria. "Sempre più spesso - si legge in un tweet dell'Uspp - la polizia penitenziaria deve eseguire bizzarre scorte per eseguire fantasiose ordinanze dell'Autorità Giudiziaria, ma questo caso indigna e lascia sgomenti".



Per il presidente dell'Uspp, Giuseppe Moretti, e il segretario campano, Ciro Auricchio, è ancora più grave che il nullaosta sia stato dato a chi "non si è ravveduto" e "non si è mai scusato con la famiglia". E' lecito far uscire condannati dal carcere, spiegano, ma "per favorire percorsi di rieducazione", non per partecipare "ad eventi ludici, come spettacolo e feste private".