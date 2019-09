Napoli, killer riceve un permesso per festeggiare il suo 18esimo compleanno | La figlia della vittima: "E' vergognoso"

Un permesso premio per festeggiare i suoi 18 anni, dopo neanche un anno di cella e una condanna a 16 anni e mezzo per aver ucciso "con crudeltà" il vigilante Franco Della Corte , colpito a morte il 16 marzo 2018 all'esterno della metro di Piscinola, a Napoli. Le foto della festa sono finite sui social, provocando la dura reazione della famiglia della vittima, che ha scritto ai giudici chiedendo "il massimo rigore per il dolore che proviamo".

E' la figlia del vigilante, ucciso dal 18enne e da altri due imputati, anch'essi minorenni, che lo aggredirono di spalle e lo colpirono con delle spranghe, ad esprimere sdegno per quanto accaduto: "A chi gli ha accordato il permesso mi permetto di ricordare che di recente ho compiuto 22 anni ma non ho spento candeline e non ho avuto torte e regali. E lo sa perché? Perché chi oggi festeggia ha ucciso mio padre, la persona più importante della mia vita".



Il legale dell'imputato, Nicola Pomponio, ha replicato spiegando che "quelle foto non sono state postate dal mio assistito ma caricate da un parente a sua insaputa. Non c'era alcuna intenzione di offendere il dolore dei parenti della vittima, specie a pochi giorni dal processo d'Appello".



Sempre la figlia della vittima ha poi scritto un lungo post su Facebook: "Vedere chi ti ha portato via l’altra parte del tuo cuore a poco più di 1 anno dal fatto ,così ritratto sui social, è dura e fa male - si legge nel post -. Ci auguriamo che il 19 settembre (processo d'Appello, ndr) a chi crede che sia un passatempo divertente colpire alle spalle un essere umano, a chi ha la crudeltà di guardare negli occhi un uomo a terra ferito indifeso, agonizzante e continuare a colpire, a chi riesce a vivere consapevole di aver tolto un papà a dei figli ed un marito ad una moglie senza il minimo pentimento, a queste persone ci auguriamo non venga scontato nulla, ma che quel giorno la giustizia faccia il suo corso".