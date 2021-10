Perde il denaro ma per paura della moglie finge una rapina, denunciato

ansa

Una bugia che per lui sembrava a fin di bene, ma che in realtà gli ha solo che procurato una denuncia per simulazione di reato e procurato allarme. Questo quanto accaduto a Torino dove un uomo, per paura della reazione della moglie, ha finto di essere stato derubato anziché ammettere la colpa di aver perso il denaro per strada.