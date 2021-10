Titolare bar ucciso durante rapina a Foggia, 16 anni a imputato

ansa

Il gup del Tribunale per i minorenni di Bari ha condannato a 16 anni di reclusione per omicidio volontario, concorso in rapina aggravata e nel furto dell'auto utilizzata per commettere il colpo un 18enne foggiano. Il giovane, all'epoca dei fatti 17enne, è accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Francesco Traiano, il titolare di un bar di Foggia morto il 9 ottobre dello scorso anno dopo essere rimasto ferito.