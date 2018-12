Pensioni, la testimonianza di Thomas: "Ho già messo da parte denaro per il fondo pensionistico dei miei figli"

Arriva da Belluno una storia comune a molte persone. Thomas è un padre di famiglia con quattro bambini, e il più piccolo ha solo diciotto mesi, ma per tutti loro - come dichiara ai microfoni di "Stasera Italia" in onda su Rete 4 - è già stato aperto un fondo pensioni: "Oggi si parla di Quota 100 e riforma Fornero. Io so una cosa, quando andrò in pensione avro qualche problema e sicuramente lo avranno anche i miei figli. Perciò penso che la mia decisione sia come regalare loro un paracadute per il futuro. Dove non arriva lo Stato dobbiamo arrangiarci noi."