“Mi piacerebbe andare in pensione, anche perché il mestiere dell’infermiera è usurante”. Amalia ha 64 anni e 39 di contributi, quindi rientrerebbe perfettamente nella "Quota 100" promessa dal governo gialloverde. Il suo desiderio, racconta ai microfoni di “Stasera Italia” in onda su Rete 4: “Vorrei la pensione il prima possibile, anche perché a una certa si hanno anche problemi di salute, non si ha più la forma fisica di vent’anni fa”.



La misura prevede di anticipare la fine del lavoro, con 62 anni di età e almeno 38 di contributi, ma rischia di far perdere molto - più di un terzo sull’assegno - agli statali come Amalia, anche se lei non sembra preoccuparsene: “Sono disposta a fare un sacrificio economico, perderei 1500 euro all’anno, ma ci rinuncerei subito”. Con la Fornero invece dovrebbe continuare a lavorare altri tre anni: “Molto meglio ‘Quota 100’”.