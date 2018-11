Salvini rassicura: "Chi va in pensione con quota 100 non avrà tagli"

"Non c'è nessun taglio per chi sceglierà di andare in pensione prima. Ovviamente se vai 4 anni prima versi 4 anni di contributi in meno e non ti do 4 anni di contributi in più. Quindi non ti tolgo nulla di quello che hai versato ma non ti regalo nulla". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma su quota 100 è intervenuto nuovamente il presidente dell'Inps Tito Boeri: "Mancano risorse per il 2020 e il 2021 rispetto al primo anno".