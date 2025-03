Penne (Pescara), case a 1 euro: oltre 1.700 email da tutto il mondo

L'esperimento delle case a 1 euro a Penne, un'idea per resistere allo spopolamento e al decadimento delle antiche abitazioni del centro storico, non è il primo in Italia, ma a differenza di molti altri progetti, in questo paese abruzzese con una vista impagabile sul Gran Sasso, non è richiesto un deposito cauzionale, ma soltanto la ristrutturazione dell'immobile entro tre anni dall'acquisto.