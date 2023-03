Pene amputato ma tumore non c'era, il medico non andrà a processo

La motivazione addotta dal gup è di querela arrivata tardivamente. Sul fronte civile, invece, resta in piedi la causa di risarcimento del danno. Il 69enne ha chiesto circa 400mila euro e la prossima udienza è stata fissata per settembre 2023.

"Paziente finito in depressione"

"Chiederemo giustizia per l'invalidità permanente del nostro assistito, per quella temporanea del post operazione e per il danno morale, non ancora quantificato", ha dichiarato l'avvocato Gianmarco Bianchi. La perizia psichiatrica "che depositeremo dimostra un forte stato depressivo del nostro assistito".