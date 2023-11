Pedrengo (Bergamo), madre 27enne arrestata per doppio infanticidio

"Non sopportava il pianto"

Secondo i carabinieri di Bergamo, la 27enne avrebbe agito perché non in grado di "reggere alla frustrazione del pianto prolungato dei bambini". Durante gli accertamenti non sono emersi problemi di natura psichica della donna, descritta dagli inquirenti come "lucida, ben orientata, con grande capacità di linguaggio, razionalizzazione e freddezza, caratteristiche palesate, tra l'altro, nell'organizzazione della propria difesa, dopo aver scoperto di essere sospettata dei due infanticidi".