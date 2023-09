Monza, le rubano il pc con la tesi di laurea: dopo l'appello social i carabinieri glielo riconsegnano

Un appello disperato

"Venerdì in via Buozzi San Fiorano mi hanno spaccato i vetri della macchina. Tra le varie cose rubate c'era un computer con la mia tesi di laurea e l'ipad con la tesi di mia sorella. In pratica tutta la nostra vita. Del resto non ci interessa, ma chiedo a chiunque abbia visto o sappia qualcosa di lasciare i dispostivi all'oratorio di San Fiorano", aveva scritto sui social la ragazza. Tra la refurtiva anche i documenti dell'università delle due sorelle originarie di Bormio. Dentro quel pc c'erano ore e ore di duro lavoro, con il rischio che, se non fosse stato recuperato, la giovane non avrebbe fatto in tempo a laurearsi.