Pavoni a Punta Marina: 50 esemplari resteranno, gli altri saranno trasferiti in rifugi adeguati

La vicenda è letteralmente esplosa nell'ultimo periodo, attirando l'attenzione dei media nazionali e internazionali e generando persino un fenomeno di "turismo fotografico". Tuttavia, l'elevato numero di volatili ha causato non pochi disagi alla popolazione residente, spaccata a metà tra chi lamentava i disagi e chi ne difendeva la totale libertà. La presenza dei pavoni, in queste ore è stata al centro di un'assemblea pubblica piuttosto dibattuta, tra chi appunto si lamenta e chi li vorrebbe invece liberi di circolare a piacimento.