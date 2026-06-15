Punta Marina invasa dai pavoni: il censimento conta circa 200 esemplari

Oltre alla conta dei danni dei pavoni, tra auto graffiate, tetti e lamiere delle case ammaccati, è terminato anche il censimento che conta circa 200 esemplari. "Io facevo la bagnina qui negli anni 90 e i pavoni ci sono sempre stati. Ogni volta però che si accoppiavano e crescevano li portavano via e il numero rimaneva sempre ridotto. Siamo da sempre abituati ad averli intorno ma prima erano meno, molti meno" aggiunge una cittadina. "Io non sono né pro e né contro ma duecento è un numero esagerato, ci vuole il giusto equilibrio. In alcune zone ce ne sono veramente tanti" conclude uno dei residenti.