Punta Marina invasa dai pavoni, una cittadina: "Diecimila euro di danni in casa e visite dall'otorino"

Per i cittadini di Punta Marina, piccolo lido sulla costa ravennate, l'invasione dei pavoni è ormai diventata una situazione ingestibile e complessa. "Diecimila euro di danni in casa e poi le continue visite dall'otorino e dal fisioterapista perché non riposo. Ho il sonno leggero e non ce la faccio più, ho i nervi a fior di pelle" ha dichiarato una residente in collegamento con "Dentro la Notizia".
"Ci dovrebbe essere qualcuno che si prende la responsabilità dei danni che fanno i pavoni, ma qui nessuno lo vuole fare. Per non parlare dei danni acustici, io in casa mia con i tappi alle orecchie non ci voglio stare" ha commentato un ragazzo la cui auto, confida, è stata graffiata per un danno di quasi cinquemila euro.
La tensione è salita ulteriormente nelle ultime settimane, in coincidenza con la stagione degli accoppiamenti che ha richiamato anche l'attenzione dei turisti provenienti dalle zone limitrofe. "In questo periodo primaverile, il richiamo dei pavoni si fa incessante, trasformandosi in urla notturne che rendono difficile il riposo. Come faremo quando le uova dei piccoli schiuderanno? Sarà un problema vero", lamentano alcuni cittadini. Entro fine mese il comune ha dichiarato che si occuperà del censimento degli esemplari che, nel 2023 si attestava a una trentina.