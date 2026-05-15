Punta Marina invasa dai pavoni, una cittadina: "Diecimila euro di danni in casa e visite dall'otorino"

Per i cittadini di Punta Marina, piccolo lido sulla costa ravennate, l'invasione dei pavoni è ormai diventata una situazione ingestibile e complessa. "Diecimila euro di danni in casa e poi le continue visite dall'otorino e dal fisioterapista perché non riposo. Ho il sonno leggero e non ce la faccio più, ho i nervi a fior di pelle" ha dichiarato una residente in collegamento con "Dentro la Notizia".