Punta Marina invasa dai pavoni, spuntano i gadget turistici: dai magneti alle tazze

A Punta Marina (Ravenna) la stagione balneare parte nel segno dei pavoni. "Ci sono sempre stati, anche i bambini si sono affezionati", dice all'inviata di "Dentro la Notizia" una bagnante per nulla infastidita dalla presenza a pochi metri dal lido dei volatili dai colori sgargianti. In attesa dell'esito del censimento avviato dal Comune la presenza dei pavoni divide e le polemiche arrivano fin sotto l'ombrellone.