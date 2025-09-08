Pavia, urta con l'auto una bimba di 8 anni e picchia un agente

Ignora le transenne montate per il mercatino sul lungo fiume per la Festa del Ticino a Pavia e alla guida della sua auto tra la folla urta e ferisce lievemente una bambina di 8 anni. Non contento aggredisce un vigile che lo aveva fermato. E' accaduto domenica pomeriggio, davanti a decine di turisti e visitatori attoniti e impauriti. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: per lei, fortunatamente, solo una contusione a una gamba, oltre al comprensibile spavento.