Pavia, urta con l'auto una bimba di 8 anni e picchia un agente

Nei suoi confronti potrebbe ora scattare una denuncia. Per la bambina solo una contusione a una gamba
Ignora le transenne montate per il mercatino sul lungo fiume per la Festa del Ticino a Pavia e alla guida della sua auto tra la folla urta e ferisce lievemente una bambina di 8 anni. Non contento aggredisce un vigile che lo aveva fermato. E' accaduto domenica pomeriggio, davanti a decine di turisti e visitatori attoniti e impauriti. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: per lei, fortunatamente, solo una contusione a una gamba, oltre al comprensibile spavento.
Sul posto erano subito intervenuti gli agenti della polizia locale, riporta la Provincia Pavese, che hanno bloccato l'automobilista. Il quale però ha colpito un vigile e un volontario, prima di essere immobilizzato. Nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia.
