Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
durante la festa del ticino

Pavia, urta con l'auto una bimba di 8 anni e picchia un agente

Nei suoi confronti potrebbe ora scattare una denuncia. Per la bambina solo una contusione a una gamba

08 Set 2025 - 07:44
© web

© web

Ignora le transenne montate per il mercatino sul lungo fiume per la Festa del Ticino a Pavia e alla guida della sua auto tra la folla urta e ferisce lievemente una bambina di 8 anni. Non contento aggredisce un vigile che lo aveva fermato. E' accaduto domenica pomeriggio, davanti a decine di turisti e visitatori attoniti e impauriti. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: per lei, fortunatamente, solo una contusione a una gamba, oltre al comprensibile spavento.

Sul posto erano subito intervenuti gli agenti della polizia locale, riporta la Provincia Pavese, che hanno bloccato l'automobilista. Il quale però ha colpito un vigile e un volontario, prima di essere immobilizzato. Nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia.

Ti potrebbe interessare

pavia
ticino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema