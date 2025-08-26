Ferrara, "poco gelato nel cono di mio figlio" e il padre aggredisce il negoziante

Le palline di gelato nel cono del figlio erano troppo piccole, il padre ha quindi aggredito, in un locale in pieno centro a Ferrara, il negoziante che aveva servito il bambino lanciandogli addosso coni e portaconi, pos e portatovaglioli, e perfino un cofanetto di vetro. Il risultato: il gelataio, che è anche titolare, si è ritrovato con un incisivo rotto e diversi punti di sutura al labbro inferiore e con il negozio devastato.