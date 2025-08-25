Logo Tgcom24
Mondo
UNA SCENA INASPETTATA

Usa, un orso fa irruzione in una gelateria e si innamora del gusto fragola

Il grosso esemplare, ribattezzato Fuzzy dai poliziotti, si è allontanato dal bancone solo dopo avere assaggiato tutti i gelati

25 Ago 2025 - 08:08
© El Dorado County Sheriff’s Office

© El Dorado County Sheriff’s Office

Sembrava la scena di un film quella che gli agenti dello sceriffo della Contea di El Dorado, in California, si sono trovati davanti, quando sono intervenuti in una gelateria di Camp Richardson sul lago Tahoe, dopo una chiamata insolita: un orso tranquillo e imperturbabile dietro il bancone, come se stesse per prendere l’ordine del prossimo cliente. 

Il visitatore curioso, ribattezzato affettuosamente “Fuzzy” dai poliziotti, sarebbe stato attratto dai profumi zuccherini provenienti dall’interno del negozio e spintosi al suo interno non si è limitato solo a osservare, ma ha fatto anche un piccolo tour tra i contenitori del gelato e individuato il suo gusto preferito: quello alla fragola.  

Nessun allarme, solo tante risate

 Fortunatamente, l’intrusione si è conclusa senza alcun danno significativo: con un po’ di pazienza e qualche richiamo, gli agenti sono riusciti a far uscire l’orso senza problemi. Fuzzy è tornato nel bosco con la pancia piena e senza fare danni, lasciando dietro di sé solo qualche zampa impressa sul pavimento e un barattolo di topping misteriosamente svuotato.

Prima, però, non hanno resistito a scattare qualche foto. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, regalando a Fuzzy una momentanea fama locale, tanto che qualcuno ha persino proposto di dedicargli un gusto speciale o di trasformarlo nella mascotte ufficiale del negozio.

Gli orsi gourmet di Lake Tahoe

 Quello di Fuzzy non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, la zona di Lake Tahoe ha registrato diversi episodi simili: orsi sempre più abituati alla presenza umana e, soprattutto, sempre più attratti dai cibi zuccherati. Un altro esemplare, soprannominato “Cinnamon”, è stato avvistato mentre faceva razzia di gelato al cioccolato e biscotto da un congelatore. Le autorità locali hanno iniziato a intensificare le misure di prevenzione, organizzando vere e proprie “esercitazioni anti-orso” per gestire questi incontri ravvicinati con animali selvatici affamati e sempre più curiosi del cibo umano.

Sullo stesso tema