Usa, un orso fa irruzione in una gelateria e si innamora del gusto fragola

Quello di Fuzzy non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, la zona di Lake Tahoe ha registrato diversi episodi simili: orsi sempre più abituati alla presenza umana e, soprattutto, sempre più attratti dai cibi zuccherati. Un altro esemplare, soprannominato “Cinnamon”, è stato avvistato mentre faceva razzia di gelato al cioccolato e biscotto da un congelatore. Le autorità locali hanno iniziato a intensificare le misure di prevenzione, organizzando vere e proprie “esercitazioni anti-orso” per gestire questi incontri ravvicinati con animali selvatici affamati e sempre più curiosi del cibo umano.